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'de genç avukat 'a acı veda

'de önceki gün meydana gelen , avukat (25) ile arkadaşı yaşamını yitirdi. Parmaksız, avukatlık ruhsatının birinci yıl dönümünde, memleketi 'te toprağa verildi. , kızının fotoğrafına ve tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

En baba acı!
Eskişehir'de önceki gün meydana gelen , avukat Cemre Parmaksız (25) ile arkadaşı Enes Duman yaşamını yitirdi. Parmaksız, avukatlık ruhsatının birinci yıl dönümünde, memleketi 'te toprağa verildi.



Baba Salim Parmaksız, kızının fotoğrafına ve tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Duman ise dün Eskişehir'de son yolculuğuna verildi. Öte yandan Parmaksız'ın yeni yılı karşılarken, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafına, 'Biliyorsunuz 2020 benim yılım olacak' diye yazdığı görüldü.

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