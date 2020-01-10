Eskişehir'de önceki gün meydana gelen trafik kazasında, avukat Cemre Parmaksız (25) ile arkadaşı Enes Duman yaşamını yitirdi. Parmaksız, avukatlık ruhsatının birinci yıl dönümünde, memleketi Bilecik'te toprağa verildi.
Baba Salim Parmaksız, kızının fotoğrafına ve tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Duman ise dün Eskişehir'de son yolculuğuna verildi. Öte yandan Parmaksız'ın yeni yılı karşılarken, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafına, 'Biliyorsunuz 2020 benim yılım olacak' diye yazdığı görüldü.
Baba Salim Parmaksız, kızının fotoğrafına ve tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Duman ise dün Eskişehir'de son yolculuğuna verildi. Öte yandan Parmaksız'ın yeni yılı karşılarken, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafına, 'Biliyorsunuz 2020 benim yılım olacak' diye yazdığı görüldü.
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