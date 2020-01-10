Dudak farkı

Estetik için bıçak altına yatan Songül Uzunoğlu, dudağını kaybetti. Prof. Dr. Ömer Özkan'a gitti. Uzunoğlu'na doku nakli yapılarak sorunun çözüleceği belirtildi. Estetik için bıçak altına yatan Songül Uzunoğlu, dudağını kaybetti. Prof. Ömer Özkan'a gitti. Doku nakli yapılarak sorunun çözüleceği belirtildi.
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