Bilecik'te anaokuluna giden 3.5 yaşındaki ikizlerin, sandalyeye bağlandığı ortaya çıktı. Baba Oktay Tarakçı, suç duyurusu yaptı: Hiç mi vicdanınız yok. Bu meleklere nasıl kıydınız? Bilecik'te anaokuluna giden 3.5 yaşındaki ikizlerin, sandalyeye bağlandığı ortaya çıktı. Baba Oktay Tarakçı, suç duyurusu yaptı: Hiç mi vicdanınız yok. Bu meleklere nasıl kıydınız?
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