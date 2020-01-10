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'te anaokulunda skandal! 3.5 yaşındaki ikizleri sandalyeye bağlamışlar...

'te anaokuluna giden 3.5 yaşındaki ikizlerin, sandalyeye bağlandığı ortaya çıktı. , suç duyurusu yaptı: Hiç mi vicdanınız yok. Bu meleklere nasıl kıydınız?

Dersimiz işkence!
'te anaokuluna giden 3.5 yaşındaki ikizlerin, sandalyeye bağlandığı ortaya çıktı. , suç duyurusu yaptı: Hiç mi vicdanınız yok. Bu meleklere nasıl kıydınız?

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