52 yıl sonra hiç görmediği 6 kardeşi ve yeğenleri ile ilk kez buluştu Amasya’nın Suluova İlçesi’nde doğar doğmaz evlatlık verilen Mustafa Erdin, 52 yıl sonra hiç görmediği 6 kardeşi ve yeğenleri ile ilk kez buluştu. Mustafa Erdin, "Böyle bir şey duydum ben, bir iddiadır diye bunun arkasına düştüm. Muhtarı aradım '68 senesinde böyle bir şey yaşandı mı?' dedim. Muhtar yaşlılara sormuş, yaşlılar da 'Evet' demiş. Ondan sonra atladım otobüse buraya geldim, ufak bir araştırma yaptım. Yaptığım araştırmada yaşananların hepsi de zaten hakikatle yerini buluyor." dedi.

Mustafa Erdin'in abisi Necip Şahin'in Suluova'daki evinde 52 yıl sonraki ilk buluşmada büyük mutluluk yaşandı, sevinç gözyaşları döküldü. Mustafa Erdin, "Böyle bir şey duydum ben, bir iddiadır diye bunun arkasına düştüm. Muhtarı aradım '68 senesinde böyle bir şey yaşandı mı?' dedim. Muhtar yaşlılara sormuş, yaşlılar da 'Evet' demiş. Ondan sonra atladım otobüse buraya geldim, ufak bir araştırma yaptım. Yaptığım araştırmada yaşananların hepsi de zaten hakikatle yerini buluyor. Bir tanesine (abla) rica ettim, hastaneyse hastane, DNA'ysa DNA. Gittik DNA'mızı yaptırdık, aslı da çıktı. DNA'mızı aldık elimize. Demem o ki 52 senelik yaşantım boşmuş" dedi.





Mustafa Erdin, gözyaşlarını tutamadı.



Erdin'in abisi Necip Şahin'in Suluova'daki evinde 52 yıl sonraki ilk buluşmada büyük mutluluk yaşandı, sevinç gözyaşları döküldü. Mustafa Erdin, "Böyle bir şey duydum ben, bir iddiadır diye bunun arkasına düştüm. Muhtarı aradım '68 senesinde böyle bir şey yaşandı mı?' dedim. Muhtar yaşlılara sormuş, yaşlılar da 'Evet' demiş. Ondan sonra atladım otobüse buraya geldim, ufak bir araştırma yaptım. Yaptığım araştırmada yaşananların hepsi de zaten hakikatle yerini buluyor. Bir tanesine (abla) rica ettim, hastaneyse hastane, DNA'ysa DNA. Gittik DNA'mızı yaptırdık, aslı da çıktı. DNA'mızı aldık elimize. Demem o ki 52 senelik yaşantım boşmuş" dedi.Mustafa Erdin, gözyaşlarını tutamadı. TÜM MANŞETLER