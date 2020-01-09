6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 538 lira cumartesiye devretti. 5 bilenler 7 bin 166 lira, 4 bilenler 96 lira, 3 bilenler ise 13 lira 20 kuruş alacak. 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 538 lira cumartesiye devretti. 5 bilenler 7 bin 166 lira, 4 bilenler 96 lira, 3 bilenler ise 13 lira 20 kuruş alacak. 20,25,28,38,40,49
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