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Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın hayatını kaybetti

 Pendik'te iki çocuk annesi (28), dün oturduğu binanın 5. katında cam sildiği sırada pencereden düştü. İçinde sığ su bulunan dereye çakıldı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. ve çocukları büyük üzüntü yaşadı.

Kocaman facia
İstanbul Pendik'te iki çocuk annesi Hayriye Yıldırım (28), dün oturduğu binanın 5. katında cam sildiği sırada pencereden düştü. İçinde sığ su bulunan dereye çakıldı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. ve çocukları büyük üzüntü yaşadı.

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