İstanbul Pendik'te iki çocuk annesi Hayriye Yıldırım (28), dün oturduğu binanın 5. katında cam sildiği sırada pencereden düştü. İçinde sığ su bulunan dereye çakıldı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşi Nuh Yıldırım ve çocukları büyük üzüntü yaşadı.
- Yaşam
- 09.01.2020
- Gazete
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