diyanet.gov.tr adresinden hac kuraları 9 Ocak 2020 sorgulama sayfası haber detayımızda yer alıyor. Büyük bir merakla beklenen Hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi, internet üzerinden canlı yayınla izlenebilecek. Çekiliş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Hacı adayları kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hacumre.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek. Bilgisayar ortamında kamuoyuna açık bir şekilde çekilecek ve canlı olarak da yayınlanacak 2020 yılı hac kurasına ilk kez kayıt olanlar ile hac kayıtları otomatik olarak yenilenen hacı adayları katılacak.

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