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  • 09.01.2020 11:07
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 11:07

kuraları 9 Ocak 2020 sorgulama! sayfası ve ekranı sayfasında

: kuraları 9 Ocak 2020 sorgulama ve sayfası ve ekranı binlerce hacı adayı tarafından merak ediliyor. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez bu yıl kayıt yaptıranların, müracaatlarını e-Devlet üzerinden tamamladığını belirtti. Bircan, hac kesin kayıtlarının 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acenteler aracılığıyla yapılacağını aktararak, Başkanlığın sitesinde yetkili acentelerin listesinin bulunduğunu bildirdi. Hac, yüz binlerce Müslüman bir araya geldiği bir ibadettir.

Hac kuraları 2020 sorgulama! Sonuç sorgulama sayfası!

diyanet.gov.tr adresinden hac kuraları 9 Ocak 2020 sorgulama sayfası haber detayımızda yer alıyor. Büyük bir merakla beklenen Hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi, internet üzerinden canlı yayınla izlenebilecek. Çekiliş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Hacı adayları kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hacumre.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek. Bilgisayar ortamında kamuoyuna açık bir şekilde çekilecek ve canlı olarak da yayınlanacak 2020 yılı hac kurasına ilk kez kayıt olanlar ile hac kayıtları otomatik olarak yenilenen hacı adayları katılacak.

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