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Ceren'in katili 'un akıl sağlığı raporu ortaya çıktı

'da geçtiğimiz aylarda üniversite öğrencisi 'i (20), binanın girişinde bıçaklayarak öldüren 'un, akıl sağlığı raporuna ulaşıldı. Kararda, "Duygu durum bozukluğu yok, düşünce içeriği normal, soyutlama yetenekleri normal" denildi.

Akıllı cani
Ordu'da geçtiğimiz aylarda üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), binanın girişinde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un, akıl sağlığı raporuna ulaşıldı. Kararda, "Duygu durum bozukluğu yok, düşünce içeriği normal, soyutlama yetenekleri normal" denildi.


Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

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