Ordu'da geçtiğimiz aylarda üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), binanın girişinde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un, akıl sağlığı raporuna ulaşıldı. Kararda, "Duygu durum bozukluğu yok, düşünce içeriği normal, soyutlama yetenekleri normal" denildi.
Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.
Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.
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