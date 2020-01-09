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Amasya'da AVM'de yangın çıktı: 2 ölü 4 yaralı

Amasya'da dün akşam 5 katlı bir alışveriş merkezinin 4. katında yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan Derya Kuşbudu (42) ve Çağlayan Yağmur Köse (27), hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. 3'ü yoğun bakımda tedaviye alındı. Yangının niçin çıktığı konusunda araştırma başlatıldı.Amasya'da dün akşam 5 katlı bir alışveriş merkezinin 4. katında yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan Derya Kuşbudu (42) ve Çağlayan Yağmur Köse (27), hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. 3'ü yoğun bakımda tedaviye alındı. Yangının niçin çıktığı konusunda araştırma başlatıldı.

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Amasya'da dün akşam 5 katlı bir alışveriş merkezinin 4. katında yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan Derya Kuşbudu (42) ve Çağlayan Yağmur Köse (27), hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. 3'ü yoğun bakımda tedaviye alındı. Yangının niçin çıktığı konusunda araştırma başlatıldı.

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