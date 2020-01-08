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'ta 17 yaşındaki Harun, sporla 2 yılda 140 kiloya düştü

'ta (17), 15 yaşına geldiğinde 256 kiloya ulaştı. Hareket etmekte bile güçlük çekti. Arkadaşlarının kırıcı sözlerinden bıkıp, zayıflamaya karar verdi. Cerrahi operasyonları reddeden genç, iki yıl spor yaparak 116 kilo verdi. 140 kiloya inen genç, "Hedefim 100 kiloya inmek" dedi.

Ağırlığını attı!
Sivas'ta Harun Döleksöz (17), 15 yaşına geldiğinde 256 kiloya ulaştı. Hareket etmekte bile güçlük çekti. Arkadaşlarının kırıcı sözlerinden bıkıp, zayıflamaya karar verdi. Cerrahi operasyonları reddeden genç, iki yıl spor yaparak 116 kilo verdi. 140 kiloya inen genç, "Hedefim 100 kiloya inmek" dedi.


, ameliyatı kabul etmedi. Yalnızca spor yaparak 116 kilo verdi.

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