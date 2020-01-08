Muğla Bodrum'da yaşayan ünlü ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak (49), evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Koçak'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Muğla Bodrum'da yaşayan ünlü ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak (49), evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Koçak'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.