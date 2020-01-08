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Ressam ve heykeltıraş evinde ölü bulundu

 Bodrum'da yaşayan ünlü ressam ve heykeltıraş (49), evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. ettiği değerlendirilen Koçak'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Ressamın intiharı
Bodrum'da yaşayan ünlü ressam ve heykeltıraş (49), evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. ettiği değerlendirilen Koçak'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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