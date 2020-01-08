Çocuklara doyamayan çift iki çocuğun da 6 yıldır koruyucu ailesi

Adıyaman'da yaşayan Abdullah Döner, yıllarca şoförlük yaptı. Eşi Fatma ile 4 çocuğuna hasret kaldı. Tüm zorluklara rağmen kendi evlatlarını büyütüp hayata kazandırdı. Ancak çocuk sevgisine doyamadı. 6 yıl önce eşiyle sosyal hizmetlerin kapısını çaldı. M.K. (2) ile zihinsel engelli ağabeyi R.K'yı evlatlık aldı. Döner, şimdi 8 ve 9 yaşlarında olan M.K. ve R.K'nın varlığının evlerine ayrı bir mutluluk getirdiğini açıkladı. Duygularını şu sözlerle anlattı: Aslında biz bir çocuğun korucu aile olmasını diliyorduk ama onları ayırmak istemedik. Öz evlatlarımdan farkları yok. Hayatımızı onlara göre şekillendiriyoruz. Fatma Döner ise 16 yıl önce iş yerinde yetim bir çocukla çalıştığını, o günden beri çocuk edinme fikrinin aklında olduğunu açıkladı. "Ben bir istedim Allah, iki nasip etti. R.K'yı her gün rehabilitasyon merkezine götürüyorum. Onunla oyun oynayıp zaman geçiriyorum" ifadesini kullandı.
Döner çifti, çocukların dersleriyle bile ilgileniyor.
Döner çifti, çocukların dersleriyle bile ilgileniyor.
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