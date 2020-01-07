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Yardım çığlığı! ’daki yasak aşk inde yeni detaylar ortaya çıktı

’da sevgilisinin eşi tarafından vurulan kurtarılamadı. Süngülü'nün komşusu yaşananları anlattı: "Bir bayanın 'Allah senin belanı versin' dediğini, Aynur'un ise 'Yardım edin, yardım edin' diye bağırdığını duydum. Kapıyı açtığımızda köşeye sığınmış vaziyette duruyordu. Her yer kan olmuştu. Ben de şikayetçiyim."

Yardım çığlığı!
Yasak aşk inde yeni detaylar ortaya çıktı. Olay cuma günü 'ya yaşandı. Özlem Karabulak (43), eşi Tufan Karabulak'ın sevgilisi Aynur Süngülü'yü (37) tabancayla vurarak öldürdü. Süngülü toprağa verilirken, katil zanlısı tutuklandı. Süngülü'nün komşusu Emine K. yaşananları anlattı: "Bir bayanın 'Allah senin belanı versin' dediğini, Aynur'un ise 'Yardım edin, yardım edin' diye bağırdığını duydum. Kapıyı açtığımızda köşeye sığınmış vaziyette duruyordu. Her yer kan olmuştu. Ben de şikayetçiyim."


yaşamını yitirdi.


tutuklandı.


Emine K.

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