Yasak aşk cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Olay cuma günü Konya'ya yaşandı. Özlem Karabulak (43), eşi Tufan Karabulak'ın sevgilisi Aynur Süngülü'yü (37) tabancayla vurarak öldürdü. Süngülü toprağa verilirken, katil zanlısı tutuklandı. Süngülü'nün komşusu Emine K. yaşananları anlattı: "Bir bayanın 'Allah senin belanı versin' dediğini, Aynur'un ise 'Yardım edin, yardım edin' diye bağırdığını duydum. Kapıyı açtığımızda köşeye sığınmış vaziyette duruyordu. Her yer kan olmuştu. Ben de şikayetçiyim."
Aynur Süngülü yaşamını yitirdi.
Özlem Karabulak tutuklandı.
Emine K.
Aynur Süngülü yaşamını yitirdi.
Özlem Karabulak tutuklandı.
Emine K.
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