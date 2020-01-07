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Servis şoföründen 9 yaşındaki çocuğa dayak!

 Sultanbeyli'de 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi , okul servisinde ayağa kalktı. Bu sırada eli yanlışlıkla şoförün kafasına değdi. aracı durdurarak kendisine küfredip attı. Çocuğun yüzü kızardı. Sürücü hakkında soruşturma başlatıldı. Okul servisi işine de son verildi.

Dayak servisi!
İstanbul Sultanbeyli'de 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ali Arda Ata, okul servisinde ayağa kalktı. Bu sırada eli yanlışlıkla şoförün kafasına değdi. Sürücü aracı durdurarak kendisine küfredip tokat attı. Çocuğun yüzü kızardı. hakkında soruşturma başlatıldı. Okul servisi işine de son verildi.

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