Servis şoföründen 9 yaşındaki çocuğa dayak!

İstanbul Sultanbeyli'de 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ali Arda Ata, okul servisinde ayağa kalktı. Bu sırada eli yanlışlıkla şoförün kafasına değdi. Sürücü aracı durdurarak kendisine küfredip tokat attı. Çocuğun yüzü kızardı. Sürücü hakkında soruşturma başlatıldı. Okul servisi işine de son verildi.
- Yaşam
- 07.01.2020
- Gazete
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