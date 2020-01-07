Eski damacana ve battaniyeler kedilere yuva oldu

Kırıkkale'de yaşayan hayvansever Şeref Köksal, merhametiyle yürekleri ısıttı. Kış aylarında kedilerin soğuktan üşüdüğünü gören Köksal, kolları sıvadı. Çevreden topladığı eski damacanaların üst kısmını keserek içerisini battaniyeyle kapladı. Yuvaları, bekçilik yaptığı şantiyeye yerleştirerek kedilerin soğuktan korunmasını sağladı. "Bunlar Allah'ın bize emaneti. Ölene kadar bunlara bakmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
- Yaşam
- 07.01.2020
- Gazete
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