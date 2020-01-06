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'ta köpek "Bolt" okulun maskotu oldu

'ta velilerinden , evinde beslediği golden cinsi Bolt isimli köpeği okula verdi. Hayvan için yuva yapılırken öğrenciler de evlerinden getirdikleri ekmek, süt, mama ile köpeği besliyor.

Zorunlu eğitim!
Yozgat'ta velilerinden Ziya Başer, evinde beslediği golden cinsi Bolt isimli köpeği okula verdi. Hayvan için yuva yapılırken öğrenciler de evlerinden getirdikleri ekmek, süt, mama ile köpeği besliyor.

Okul Müdürü Ömer Kahramanoğlu, "Çocuklar teneffüste köpekle ilgileniyor, birlikte geziyorlar, gönüllü mama getirenler var. Bu şekilde çocuklarda merhamet duygusu gelişiyor" diye konuştu.

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