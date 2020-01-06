Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Konya'da okullar yarın tatil mi? 7 Ocak Salı Konya Valilik ve MEB kar tatili var mı? Bir yağış çeşidi olan kar taneleri değişik yapıları ile doğa harikaları arasındadır. Kar, bir yağış çeşididir. Bulutlan oluşturan su tanelerinin çok soğuk hava ile karşılaşması sonucu, ince buz parçalarına dönüşerek oluşur.

KONYA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim kurumları 7 Ocak Salı da tatil edildi. Bu ilçelerde vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Hadim ve Taşkent'te ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bugün tatil edilmişti.

Konya'nın diğer ilçelerinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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