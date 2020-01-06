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  • 06.01.2020 19:44
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 20:05

'da okullar yarın tatil mi? Hangi ilçelerde tatil? 7 ve MEB açıklaması var mı?

'da okullar yarın tatil mi? Ocak ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve 'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Konya'da okullar hangi ilçelerde tatil? 7 Ocak Konya için var mı? İşte detaylar... Konya'da yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında bulunuyor.

Konya'da okullar yarın tatil mi? Hangi ilçelerde tatil?

Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Konya'da okullar yarın tatil mi? 7 Ocak Salı Konya Valilik ve MEB kar tatili var mı? Bir yağış çeşidi olan kar taneleri değişik yapıları ile doğa harikaları arasındadır. Kar, bir yağış çeşididir. Bulutlan oluşturan su tanelerinin çok soğuk hava ile karşılaşması sonucu, ince buz parçalarına dönüşerek oluşur.

KONYA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim kurumları 7 Ocak Salı da tatil edildi. Bu ilçelerde vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Hadim ve Taşkent'te ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bugün tatil edilmişti.

Konya'nın diğer ilçelerinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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