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  • 06.01.2020 20:00
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 20:00

'da okullar yarın tatil mi? Hangi ilçelerde tatil? 7 Ocak Salı Isparta Valilik ve MEB açıklaması var mı?

'da okullar yarın tatil mi? Ocak ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve 'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Isparta'da okullar hangi ilçelerde tatil? 7 Ocak Isparta için var mı? İşte detaylar... Isparta'da yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında bulunuyor.

Isparta'da okullar yarın tatil mi? Hangi ilçelerde tatil?

Isparta'da hangi ilçelerde okullar tatil? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Isparta'da okullar yarın tatil mi? 7 Ocak Salı Isparta Valilik ve MEB kar tatili var mı? Bir yağış çeşidi olan kar taneleri değişik yapıları ile doğa harikaları arasındadır. Kar, bir yağış çeşididir. Bulutlan oluşturan su tanelerinin çok soğuk hava ile karşılaşması sonucu, ince buz parçalarına dönüşerek oluşur.

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