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Görme engelli oğlu için antrenörlük belgesi aldı, onu hem üniversiteye hem de şampiyonalara hazırladı

'de fedakarlığıyla yürekleri ısıttı. Doğuştan bir gözü görmeyen, diğer gözünde de yüzde 80 görme kaybı olan 17 yaşındaki oğlu Celil için canını dişine taktı antrenörlük belgesi aldı. Onu hem üniversiteye hem de şampiyonalara hazırladı.

Anatrenör
Kırşehir'de fedakarlığıyla yürekleri ısıttı. Doğuştan bir gözü görmeyen, diğer gözünde de yüzde 80 görme kaybı olan 17 yaşındaki oğlu Celil için canını dişine taktı. Lise son sınıfta okuyan Celil'i her akşam üniversite sınavına çalıştırdı. Atletizm ve yüzmeye meraklı olan oğlunun başarılı olabilmesi için birinci kademe yardımcı antrenörlük belgesi aldı.

Annesinin emeklerini boşa çıkartmayan Celil ise 2018'de Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 3.'lük kazandı. Fedakar anne, "Birlikte ilkokulu bitirdik, ortaokulu birlikte okuduk. Şimdi de üniversite sınavına birlikte gireceğiz" ifadesini kullandı.



Celil Karboğa annesinin desteği sayesinde başarılı olduğunu söyledi. "Annemle ders çalışıyoruz. Beni hayata hazırlıyor. Çok şanslıyım" dedi.

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