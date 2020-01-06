Bursa'da okullar yarın tatil mi? Ocak ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Bursa'da okullar hangi ilçelerde tatil? 7 Ocak Bursa için kar tatili var mı? İşte detaylar... Bursa'da yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında bulunuyor.

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