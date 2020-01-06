Antalya'da el arabasıyla günde 12 saat çöp konteynerlerinden topladığı kartonları satarak evinin geçimini sağlayan 46 yaşındaki Doğan İnat, böbreğini verdiği kızı Tuğba Sabuncu'yu hayata bağladı. Komşularının maddi yardımda bulunduğu baba İnat "En büyük mutluluğum, torunlarımın annesiz kalmaması. Kızım sağlığına kavuştu ama çöplerden geçimimi sağlamam zorlaştı" dedi.
- Yaşam
- 06.01.2020
- Gazete
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