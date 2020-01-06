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Aşk ihanet ! 'Senin dişlerin yok' sözleri katil etti

İhanete uğrayan kadın elini kana buladı... ’da ihanete uğrayan , kocasının yasak aşkını kurşunladı. in nedenini şu sözlerle açıkladı: Ağır hakaretlerde bulundu.

Aşk ihanet cinayet!
İhanete uğrayan kadın elini kana buladı. Olay 'da yaşandı. Tufan Karabulak, bir süre önce 5 çocuğunun annesi eşi Özlem Karabulak'ı (43) terk etti, Aynur Süngülü (34) ile yaşamaya başladı. Çift boşanma kararı aldı. Kadın, cuma günü eşi ile sevgilisinin yaşadığı eve gitti. Süngülü'yü, tabancayla öldürdü. Kocasına "Sana da sıra gelecek" mesajı bıraktı. Katil zanlısı dün 'de yakalandı. İfadesinde, eşinin kendisini daha önce de aldattığını ve o birliktelikten de bir çocuğunun olduğunu belirterek, "Bu nedenle boşandık ama sonra tekrar resmi nikahla evlendik. İkinci kez aldatılınca yine boşanma kararı aldım. Ancak eşimin sevgilisi sürekli beni arayarak, 'senin dişlerin yok, ben daha gencim' diye hakaret etmeye başladı. Konuşmak için eve gittim. Yine hakaret edince, yanımda getirdiğim ve kuru sıkı olarak bildiğim tabancayı çıkarıp, korkutmak için ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından Seydişehir Adliyesine sevk edilen , tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özlem Karabulak, polis ekipleri tarafından Kocaeli'de yakalandı. İşlemlerinin ardından tutuklandı.



Tufan Karabulak ile Aynur Süngülü birlike yaşıyordu. Genç kadın, sevgilisinin eşi tarafından öldürüldü.



HALİT TURAN

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