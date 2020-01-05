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Sayısal Loto'da 1 talihliye 8.8 milyon

6 bilen İstanbul Sarıyer'den 1 kişi, 8 milyon 865 bin 560 lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 690 lira, 4 bilenler 83 lira, 3 bilenler ise 12 lira ikramiye alacak.

1 talihliye 8.8 milyon
6 bilen İstanbul Sarıyer'den 1 kişi, 8 milyon 865 bin 560 lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 690 lira, 4 bilenler 83 lira, 3 bilenler ise 12 lira ikramiye alacak.

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