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Mehmet Kaynak kızını öldürenlerin bulunmasını istiyor

Trabzon’da yaklaşık 2,5 yıl önce bir çocuk annesi Pınar Kaynak’ın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi geçtiğimiz günlerde tahliye olurken, baba Mehmet Kaynak katillerin bulunmasını istedi.

Baba isyan
Trabzon'da Pınar Kaynak (24), 3 yıl önce ormanlık alanda göğsüne bıçak saplanıp, başı taşla ezilmiş halde bulundu. Olaya ilgili N.B. ve A.K. tutuklandı. 2 sanık, DNA örneklerinin, olayda elde edilen delillerle uyuşmadığı ortaya çıkınca tahliye edildi. Polis yeniden çalışma başlatırken, cinsel saldırıda bulunarak öldürülen Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak (51), kızının katillerinin bulunup, olayın aydınlatılmasını istediğini söyledi.

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