Mehmet Kaynak kızını öldürenlerin bulunmasını istiyor

Trabzon'da Pınar Kaynak (24), 3 yıl önce ormanlık alanda göğsüne bıçak saplanıp, başı taşla ezilmiş halde bulundu. Olaya ilgili N.B. ve A.K. tutuklandı. 2 sanık, DNA örneklerinin, olayda elde edilen delillerle uyuşmadığı ortaya çıkınca tahliye edildi. Polis yeniden çalışma başlatırken, cinsel saldırıda bulunarak öldürülen Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak (51), kızının katillerinin bulunup, olayın aydınlatılmasını istediğini söyledi.
- Yaşam
- 05.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.