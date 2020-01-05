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Fare zehri içerek intihar etti, eşini sorumlu tuttu

Antalya'da futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), dün sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi.

Eş sorumlu!
Antalya'da futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), dün sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi. Ölümünden ayrı yaşadığı eşi Z.P.'yi (41) sorumlu tutan yaşlı adamın fare zehri içerek intihar ettiği anlaşıldı.

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