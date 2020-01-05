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Doktoru darbeden kişi tutuklandı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusuz muayene talebinde bulunduğu doktoru darbeden şüpheli Fırat Y. tutuklandı. Şüphelinin savcılık sorgusunda, rahatsızlandığı için randevu alarak hastaneye gittiğini söylediği öğrenildi.

Tutuklandı
İstanbul'da Fırat Y. önceki gün randevusu olmadığı için kendisini muayene etmeyen Dr. Burak Altunpark'a saldırdı, burnunu kırdı. Kısa sürede yakalandı. Şüphelinin savcılık sorgusunda, rahatsızlandığı için randevu alarak hastaneye gittiğini söylediği öğrenildi. Fırat Y. "Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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