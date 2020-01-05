Bugünkü
Takvim

Cinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" paylaşımı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, boşandığı kocasının birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldüren cinayet zanlısının, sosyal medya hesabından eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" diye paylaştığı ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Aynur Süngülü de son yolculuğuna uğurlandı. İşte Takvim Gazetesi’nin 05 Ocak 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

Sevgilini vurdum sıra sende
Özlem G, boşandığı eşi Tufan K'nın başka bir kadınla yaşadığını öğrendi. Silahını alıp İstanbul'dan Konya'ya gitti.
Kapısına dayandığı Aynur Süngülü'yü gözünü kırpmadan katletti. Eski kocasına mesaj gönderdi.

NAN'KÖR'
Gaziantep'te kör taklidi yaparak dilenen Sevda K, suçüstü yakalandı.
Üzerine kayıtlı iki iş makinesi, bir otomobil ile üç apartman dairesi çıktı.


Wİ-Fİ ŞİFRESİ CEZA SEBEBİ
Yargıtay karar verdi: Sosyal medya hakaretinde, kullanıcıya Wi-Fi şifresini veren de suçlu!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriCinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" paylaşımı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri