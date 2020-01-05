Cinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" paylaşımı

Özlem G, boşandığı eşi Tufan K'nın başka bir kadınla yaşadığını öğrendi. Silahını alıp İstanbul'dan Konya'ya gitti.
Kapısına dayandığı Aynur Süngülü'yü gözünü kırpmadan katletti. Eski kocasına mesaj gönderdi.
NAN'KÖR'
Gaziantep'te kör taklidi yaparak dilenen Sevda K, suçüstü yakalandı.
Üzerine kayıtlı iki iş makinesi, bir otomobil ile üç apartman dairesi çıktı.
Wİ-Fİ ŞİFRESİ CEZA SEBEBİ
Yargıtay karar verdi: Sosyal medya hakaretinde, kullanıcıya Wi-Fi şifresini veren de suçlu!
Kapısına dayandığı Aynur Süngülü'yü gözünü kırpmadan katletti. Eski kocasına mesaj gönderdi.
NAN'KÖR'
Gaziantep'te kör taklidi yaparak dilenen Sevda K, suçüstü yakalandı.
Üzerine kayıtlı iki iş makinesi, bir otomobil ile üç apartman dairesi çıktı.
Wİ-Fİ ŞİFRESİ CEZA SEBEBİ
Yargıtay karar verdi: Sosyal medya hakaretinde, kullanıcıya Wi-Fi şifresini veren de suçlu!
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