Cinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" paylaşımı Konya'nın Seydişehir ilçesinde, boşandığı kocasının birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldüren cinayet zanlısının, sosyal medya hesabından eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" diye paylaştığı ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Aynur Süngülü de son yolculuğuna uğurlandı. İşte Takvim Gazetesi’nin 05 Ocak 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

Özlem G, boşandığı eşi Tufan K'nın başka bir kadınla yaşadığını öğrendi. Silahını alıp İstanbul'dan Konya'ya gitti.

Kapısına dayandığı Aynur Süngülü'yü gözünü kırpmadan katletti. Eski kocasına mesaj gönderdi.



NAN'KÖR'

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Üzerine kayıtlı iki iş makinesi, bir otomobil ile üç apartman dairesi çıktı.





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