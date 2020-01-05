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Büyükçekmece'de 2 kişi otel odasında ölü bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de dün bir otelde kat görevlileri şüphelendiği odanın kapısını çaldı. Açan olmayınca içeri girdi. Dairede Osman Turan (34) ve Gülnihal Kurum'un (20) cansız bedeni bulundu.

Otelde vahşet
İstanbul Büyükçekmece'de dün bir otelde kat görevlileri şüphelendiği odanın kapısını çaldı. Açan olmayınca içeri girdi. Dairede Osman Turan (34) ve Gülnihal Kurum'un (20) cansız bedeni bulundu. 1 tabanca ile 2 boş kovan ele geçirildi. Turan'ın tabancayla Kurum'u öldürdüğü, ardından intihar ettiği belirlendi.

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