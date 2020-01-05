Büyük tehlike! Anne sütü internette satışa çıktı Anne sütünün 100 miligramı, 100 liradan internette satışa çıktı. Uzmanlar uyardı: Sakın almayın. Bu sütte HIV, hepatit gibi bakteriyel ya da viral bulaşıcı hastalıklar olabilir!

Bebeğin ilk 6 ay tüm gereksinimini sağlayan anne sütü, sanal ortamda satışa çıktı. Sütünü satmak isteyen anneler, birçok sitede ve blogda ilan yayınladı. Yeterli süte sahip olmayan kadınlar da ilanlardaki numaraları arayıp, süt almaya başladı. Ancak uzmanlar bu durumun ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini vurguladı. Sütanneliğin son yıllarda hızla arttığını ifade eden Mikrobiyolog Öğr. Gör. Dr. İpek Ada, "Süt anneye tahlil yaptırılmıyor. Bu sütte HIV, hepatit gibi bakteriyel ya da viral bulaşıcı hastalıklar olabilir. Anne ilaç kullanıyor olabilir. Emzirme yoluyla bazı hastalıklar bebeğe geçebilir. Anne alkol ya da sigara kullanıyor olabilir. O nedenle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuğa habersiz bir şekilde bu hastalıkların bulaşmasına neden olursunuz" dedi.