Antalya'da motosikletlerin çarpışması sonucu iki kişi öldü Kasksız gençlerin trafiğe kapalı alanda motosiklet kazası ölümle bitti. Olay dün meydana geldi. Antalya’da kask takmayan motosikletli iki genç yaşamını yitirdi

Kasksız gençlerin trafiğe kapalı alanda motosiklet kazası ölümle bitti. Olay dün meydana geldi. 20 yaşındaki Serdar Kilit'in kullandığı motosiklet ile 18 yaşındaki Alihan Dilek yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Dilek, olay yerinde yaşamını yitirirken, Kilit ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastaneye yaşamanı yitirdi. Askere gitmeye hazırlanan Kilit'in ölümüne neden olan motosikletini aynı gün Bursa'dan aldığı ve gece deneme sürüşü yaptığı öğrenildi. Dilek'in de motosikletini kazadan kısa süre önce aldığı belirtildi. Cenazeler toprağa verildi.