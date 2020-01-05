Anneyi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren cani yakalandı Ankara’da genç kadın, 40 günlük bebeğinin yanında hunharca katledildi. Katili, kanlı parmak izi ele verdi. Cinayet dedektifleri, evde bulunan kanlı parmak izinden yola çıkarak belirlediği şüpheli Ramazan Dilgen'i yakaladı.

20 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının cinayeti çözüldü. Olay yılbaşı akşamı Ankara'da yaşandı. Nazmiye Koyuncu (19), 40 günlük bebeğinin yanından eşi S. Koyuncu tarafından kanlar içinde bulundu. Kadının öldüğü belirlendi. Cinayet dedektifleri, evde bulunan kanlı parmak izinden yola çıkarak belirlediği şüpheli Ramazan Dilgen'i yakaladı. Kendisi de evli ve eşi hamile olan Dilgen, Koyuncu ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia etti. Katil zanlısının, "Evlendikten sonra da görüşmeye devam ediyorduk. Cinayet günü de eve gittim. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Nasıl oldu anlayamadım" dediği öğrenildi. Dilgen'in Koyuncu'yu öldürdükten sonra cüzdan ve küpelerini alarak kaçtığı tespit edildi.