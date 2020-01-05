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2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü, 20. kattan düştü...

Ataşehir'de 2 yaşındaki Zeynep Elemek 22 katlı sitenin 20'inci katındaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis ifadeleri alınmayan anne ve babanın savcıya ifade verecekleri öğrenildi.

Zeynep ölüme uçtu
İstanbul Ataşehir'de dün 22 katlı sitenin 20'nci katındaki evlerinde oyun oynayan 2 yaşındaki Zeynep Elemek, kanepeye tırmandı. Birdenbire pencereden aşağı düştü. Bina önündeki yeşillik alana çakılan minik, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zeynep bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İfadeleri alınmayan acılı anne ve babanın Adalet Sarayı'na gidecekleri öğrenildi.

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