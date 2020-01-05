2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü, 20. kattan düştü...

İstanbul Ataşehir'de dün 22 katlı sitenin 20'nci katındaki evlerinde oyun oynayan 2 yaşındaki Zeynep Elemek, kanepeye tırmandı. Birdenbire pencereden aşağı düştü. Bina önündeki yeşillik alana çakılan minik, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zeynep bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İfadeleri alınmayan acılı anne ve babanın Adalet Sarayı'na gidecekleri öğrenildi.
- Yaşam
- 05.01.2020
- Gazete
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