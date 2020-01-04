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Game over! ’da kurusıkı tabanca ile soyan şüpheli yakalandı

'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 40 bin liralık soygununun şüphelisi yakalandı. Zanlı yasa dışı bahis borcu nedeniyle bu soygunu yaptığı itiraf etti.

Game over!
Soygun parasını ya yatıran şüpheli yakalandı. Olay geçtiğimiz pazartesi günü 'da yaşandı. Bir banka şubesine kar maskesiyle giren kişi elinde bomba olduğunu iddia etti. Silahını çıkardı. 43 bin lirayı alarak kaçtı. Polis daha önce suç kaydı olmayan ve bir fabrikada tekniker olarak çalışan 34 yaşındaki Erkan K.'yı babasının evinde yakaladı.



Zanlının paranın bir kısmını üzerinde taşıdığı, bir kısmını da bankaya yatırdığı öğrenildi. Genç adamın, sanal bahis sitelerine girdiği, piyasaya borçlandığı için böyle bir olay gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

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