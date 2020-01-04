Bugünkü
Takvim

Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü

'da G, dün akşam 'da boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı 'nün evine geldi. Kapıyı kadının kızı açtı. Özlem G., yanındaki tabanca ile Süngülü'ye ateş etti. Ardından otomobille kaçtı. Aynur Süngülü, hayatını kaybetti. Polis, katil kadını arıyor.

Eski eş dehşeti
Konya'da Özlem G, dün akşam 'da boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Kapıyı kadının kızı açtı. G., yanındaki tabanca ile Süngülü'ye ateş etti. Ardından otomobille kaçtı. , hayatını kaybetti. Polis, katil kadını arıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri