Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Konya'da Özlem G, dün akşam İstanbul'da boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Kapıyı kadının kızı açtı. Özlem G., yanındaki tabanca ile Süngülü'ye ateş etti. Ardından otomobille kaçtı. Aynur Süngülü, hayatını kaybetti. Polis, katil kadını arıyor.
- Yaşam
- 04.01.2020
- Gazete
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