Başta İstanbul olmak üzere birçok büyük şehirde vale sorunu yaşanmış, vatandaşın isyanı üzerine bazı restoranlar ücreti tabela haline getirmişti. Ancak İstanbul'un ünlü alışveriş merkezi Zorlu AVM'de vale sorunu yaşanmaya devam ediyor. Normal otoparka girmek zorlaştırılıp, vatandaş valeye yönlendiriliyor. Orada da fiyat 40 liradan başlıyor. Zorlu AVM'nin girişindeki kontrol noktası çok yavaş çalıştığı için, otoparka girmek isteyen vatandaş neredeyse 1 saat kuyrukta bekliyor. Bu bekleme uzayınca, kaostan kurtulmak isteyenler valelere yönlendiriliyor. Burada vatandaştan istenen tutar ise 40 liradan başlıyor. Üstelik valenin gösterdiği alana kendiniz park ediyorsunuz. LPG'li araçları otoparka almayan görevliler, bu araçları da valelere yönlendiriyor. Valeler onlara yer gösterip kendisinin park etmesini istiyor. Burada da fiyat 40 liradan başlıyor.
200 LİRALIK FİŞ
Vale sisteminde ikinci skandal ise Akbank'ın Wings Card sahipleriyle ilgili yaşanıyor. Zorlu AVM'de park edenler için Akbank'ın başlattığı kampanyadan yararlanmak isteyenler de valeye yönlendiriliyor. Vale, kart sahiplerinden ekstra olarak 200 lira alışveriş yaptığını gösterir fiş istiyor. Yoksa kampanyadan yararlandırmıyor. Vatandaşlar, Zorlu AVM yönetiminin otopark ve vale sorununu bir an önce çözmesini bekliyor.
200 LİRALIK FİŞ
Vale sisteminde ikinci skandal ise Akbank'ın Wings Card sahipleriyle ilgili yaşanıyor. Zorlu AVM'de park edenler için Akbank'ın başlattığı kampanyadan yararlanmak isteyenler de valeye yönlendiriliyor. Vale, kart sahiplerinden ekstra olarak 200 lira alışveriş yaptığını gösterir fiş istiyor. Yoksa kampanyadan yararlandırmıyor. Vatandaşlar, Zorlu AVM yönetiminin otopark ve vale sorununu bir an önce çözmesini bekliyor.
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