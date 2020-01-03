6 sihirli numarayı bilen çıkmayınca 2.001.829 lira haftaya devretti. 5 bilenler 12 bin 250 lira, 4 bilenler 178 lira, 3 bilenler ise 14 lira 20 kuruş ikramiye alacak. 6 sihirli numarayı bilen çıkmayınca 2.001.829 lira haftaya devretti. 5 bilenler 12 bin 250 lira, 4 bilenler 178 lira, 3 bilenler ise 14 lira 20 kuruş ikramiye alacak. 13,14,32,35,38,41
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