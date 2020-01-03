Hırsızı ayakkabısı ele verdi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, üzerine geçirdiği çuvalla mobil PTT şubesini soyan İsmail K.'yi (25), giydiği ayakkabı ele verdi. Bölgedeki kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen jandarma, İsmail K.'nin paylaştığı fotoğraftaki ayakkabısının şüphelinin giydiği ayakkabıyla aynı olduğunu tespit ederek, gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden İsmail K.'nin PTT şubesinden yaklaşık 150 lira madeni para aldığı belirlendi.
- Yaşam
- 03.01.2020
- Gazete
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