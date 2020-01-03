Hırsızı ayakkabısı ele verdi

Ermenek ilçesinde, üzerine geçirdiği çuvallasoyan İsmail K.'yi (25), giydiği ayakkabı ele verdi. Bölgedeki kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen jandarma,'nin paylaştığı fotoğraftaki ayakkabısının şüphelinin giydiği ayakkabıyla aynı olduğunu tespit ederek, gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden İsmail K.'nin PTT şubesindenmadeni para aldığı belirlendi.