Aydın'da 13 yaşındaki Dilvin Ak, dün karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesinin ve doktorların şok olduğu ölüm sonrası Ak'ın tüm sevenleri yasa boğuldu. Küçük kız, gözyaşları arasında toprağa verildi. Ölümü araştırılıyor.
- Yaşam
- 03.01.2020
- Gazete
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