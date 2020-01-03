5 isimli adamın isyanı: "Yaşadıklarım şanssızlık ötesi bir şey" Ersin, Ergün, Ersün, Ersun ve Ergin Akbaş... Hepsi aynı kişi. 53 yılı hatalar zinciri nedeniyle 5 farklı adla geçirdi, 2 kez askerlik yaptı, başkasının yerine hapse girdi. Şimdi yargıya başvuracak. Hataların halen düzeltilmemesine isyan eden Akbaş, "Yaşadıklarım şanssızlık ötesi bir şey" diye konuştu.

Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri nedeniyle yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda, askerlikte ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan 53 yaşındaki Ersin Akbaş, hukuk mücadelesine hazırlanıyor. Hatalar zinciri Akbaş'ın doğumu ile başladı. 'Ergün' ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. İlkokul diplomasını 'Ersun' ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi 'Ergin' olarak yazıldı. Akbaş, iddiasına göre 2 kez de askerlik yaptı. Kendi adıyla 1986-1987 arasında 18 aylık askerlik yapan Akbaş, ikinci askerliğini ise 1990'da 'Ersün' adıyla yaptı. Talihsiz adam, 2008'de dava açarak gerçek ismine kavuştu. Akbaş, yeni kimliğine kavuşsa da şanssızlıklar peşini bırakmadı. 2011'de başkasının yerine hapis bile yatan Akbaş'ın yaşadığı sıkıntılar, prim ödemelerinde ve iş bulmada da sürdü. Hataların halen düzeltilmemesine isyan eden Akbaş, "Yaşadıklarım şanssızlık ötesi bir şey" diye konuştu.

