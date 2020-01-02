Konya Kulu'da kazada avukatlar Rabia Sarısu Çiftçi (34) ve eşi Eray Çiftçi (34) ile oğulları Kaan'ın (5) ölümüne neden olan TIR sürücüsü Esabil Kılınç (35), 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Kaza, 19 Ağustos'ta Ankara-Konya üzerinde dinlenme tesisi kavşağında meydana gelmişti. Esabil Kılınç, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı ile tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Esabil Kılınç, yapılan duruşmada, "Her şey bir anda oldu. Ben de mağdurum. Eşim ve çocuğum zor durumda. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim" dedi. Verilen kararın ardından ölen çiftin ailesi büyük üzüntü yaşarken, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.
Avukat çift ve oğullarının ölümüne neden olan TIR şoförüne 1 yıl 8 ay hapis verildi. Karara itiraz eden acılı aile, istinaf mahkemesine başvurdu.
Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Esabil Kılınç, yapılan duruşmada, "Her şey bir anda oldu. Ben de mağdurum. Eşim ve çocuğum zor durumda. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim" dedi. Verilen kararın ardından ölen çiftin ailesi büyük üzüntü yaşarken, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.
Avukat çift ve oğullarının ölümüne neden olan TIR şoförüne 1 yıl 8 ay hapis verildi. Karara itiraz eden acılı aile, istinaf mahkemesine başvurdu.
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