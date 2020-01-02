Bugünkü
Takvim

Denizli'de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi facia ile bitti

Denizli’de yılbaşı eğlencesi için bir evde toplanan 3’ü doktor 6 arkadaşın eğlencesi facia ile son buldu. Olayın sabahında 26 yaşında diş hekimi Betül Karaayvaz hayatını kaybederken diğer 2 doktor ise koma halinde hastaneye kaldırıldı. İşte Takvim Gazetesi’nin 2 Ocak 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

Gecenin sonu ölüm
Denizl'de dişhekimi Betül Karaayvaz, yılbaşında alkolden hayatını kaybetti. 2 meslektaşı ise yoğun bakımda.


EŞE BAK!
Giresun'da Emine Yılmaz, ehliyet için nüfusa gitti. Kayıtlara göre İstanbul'da evlenmiş olduğunu öğrendi. Şoka girdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDenizli'de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi facia ile bitti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri