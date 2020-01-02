Denizli'de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi facia ile bitti Denizli’de yılbaşı eğlencesi için bir evde toplanan 3’ü doktor 6 arkadaşın eğlencesi facia ile son buldu. Olayın sabahında 26 yaşında diş hekimi Betül Karaayvaz hayatını kaybederken diğer 2 doktor ise koma halinde hastaneye kaldırıldı. İşte Takvim Gazetesi’nin 2 Ocak 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

Denizl'de dişhekimi Betül Karaayvaz, yılbaşında alkolden hayatını kaybetti. 2 meslektaşı ise yoğun bakımda.





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