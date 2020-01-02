Denizli'de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi facia ile bitti

Denizl'de dişhekimi Betül Karaayvaz, yılbaşında alkolden hayatını kaybetti. 2 meslektaşı ise yoğun bakımda.
EŞE BAK!
Giresun'da Emine Yılmaz, ehliyet için nüfusa gitti. Kayıtlara göre İstanbul'da evlenmiş olduğunu öğrendi. Şoka girdi.
EŞE BAK!
Giresun'da Emine Yılmaz, ehliyet için nüfusa gitti. Kayıtlara göre İstanbul'da evlenmiş olduğunu öğrendi. Şoka girdi.
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