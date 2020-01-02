3 kadın kurbanın aileleri Takvim’e konuştu

Ankara, Ordu ve Kırklareli'ndeki kadın cinayetleri, hafızalara dehşet olarak kazındı. Ölen kadınların yakınları, yaşadıkları büyük acıyı TAKVİM'e anlattı.
ŞULE ÇET
BABA İSMAİL ÇET: 13 yaşında annesini kaybetti. Katillere kravat, takım elbise indirimi ciğerimizi yaktı. Kızımı çok özledim...
BİLGE BARAN
KATİL BABA FEDAİ BARAN
Bilge Baran: Canavarın soyadı Baran değil, melek annem Emine'nin soyadını alıp Bulut olmak istiyorum.
CEREN ÖZDEMİR
BABA YILMAZ ÖZDEMİR
Garsondum geceleri çalıştığım için kızlarıma hasret kalmıştım. Sahnelerin yıldızı olmak istiyordu, olamadı.
ŞULE ÇET
BABA İSMAİL ÇET: 13 yaşında annesini kaybetti. Katillere kravat, takım elbise indirimi ciğerimizi yaktı. Kızımı çok özledim...
BİLGE BARAN
KATİL BABA FEDAİ BARAN
Bilge Baran: Canavarın soyadı Baran değil, melek annem Emine'nin soyadını alıp Bulut olmak istiyorum.
CEREN ÖZDEMİR
BABA YILMAZ ÖZDEMİR
Garsondum geceleri çalıştığım için kızlarıma hasret kalmıştım. Sahnelerin yıldızı olmak istiyordu, olamadı.
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