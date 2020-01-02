Bugünkü
Takvim

3 kadın kurbanın aileleri Takvim’e konuştu

Ankara, Ordu ve Kırklareli’ndeki kadın cinayetleri, hafızalara dehşet olarak kazındı. Ölen kadınların yakınları, yaşadıkları büyük acıyı TAKVİM’e anlattı.

Sonsuz acı
Ankara, Ordu ve Kırklareli'ndeki kadın cinayetleri, hafızalara dehşet olarak kazındı. Ölen kadınların yakınları, yaşadıkları büyük acıyı TAKVİM'e anlattı.



ŞULE ÇET



BABA İSMAİL ÇET: 13 yaşında annesini kaybetti. Katillere kravat, takım elbise indirimi ciğerimizi yaktı. Kızımı çok özledim...




BİLGE BARAN



KATİL BABA FEDAİ BARAN
Bilge Baran: Canavarın soyadı Baran değil, melek annem Emine'nin soyadını alıp Bulut olmak istiyorum.



CEREN ÖZDEMİR



BABA YILMAZ ÖZDEMİR
Garsondum geceleri çalıştığım için kızlarıma hasret kalmıştım. Sahnelerin yıldızı olmak istiyordu, olamadı.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri3 kadın kurbanın aileleri Takvim’e konuştu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri