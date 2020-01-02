3 kadın kurbanın aileleri Takvim’e konuştu

İSMAİL

ÇET:

BİLGE





KATİL KATİL

İ

ÖZDEMİR

Ankara, Ordu ve Kırklareli'ndeki kadın cinayetleri, hafızalara dehşet olarak kazındı. Ölen kadınların yakınları, yaşadıkları büyük acıyı TAKVİM'e anlattı.13 yaşında annesini kaybetti. Katillere kravat, takım elbise indirimi ciğerimizi yaktı. Kızımı çok özledim...Bilge Baran: Canavarın soyadı Baran değil, melek annem Emine'nin soyadını alıp Bulut olmak istiyorum.Garsondum geceleri çalıştığım için kızlarıma hasret kalmıştım. Sahnelerin yıldızı olmak istiyordu, olamadı.