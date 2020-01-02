Türkiye'nin birçok şehrinde 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Ailelerin mutluluğu ise görülmeye değerdi. İşte birbirinden güzel yavruların ilk kareleri... BATMAN Yeni yılın ilk dakikalarında Batman'da Filiz Oral'ın bebeği dünyaya geldi. ŞANLIURFA Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen 'Azra' oldu. NEVŞEHİR İlkay-Soner Karataş çiftinin bebekleri Beste 00.02'de dünyaya 'Merhaba' dedi. VAN Yeliz Demir'in 25 haftalıkken dünyaya getirdiği kız bebek, tedavi altına alındı. Minik yavrunun ağırlığı 490 gram. ORDU Özdemir çifti, bebeklerine 3 Aralık'ta katledilen Ceren Özdemir'in adını verdi... 2020'nin ilk bebekleri dünyaya geldi
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