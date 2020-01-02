Bugünkü
Takvim

'nin ilk bebekleri dünyaya geldi! İşte birbirinden güzel yavruların ilk kareleri...

'nin birçok şehrinde yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Ailelerin mutluluğu ise görülmeye değerdi. İşte birbirinden güzel yavruların ilk kareleri...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri2020'nin ilk bebekleri dünyaya geldi! İşte birbirinden güzel yavruların ilk kareleri...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri