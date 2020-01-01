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Vatandaşı kandırana katmerli ceza

Vatandaşı aldatanlara kesilecek ceza artırıldı. Fiyat etiketi ve listeleri, tüketiciyi aldatıcı reklam için 415 ile 210 milyon lira arasında değişen cezalar kesilecek. Gıda ürünü olmamasına karşın koku, renk, ambalaj, etiket, hacim ve boyutu nedeniyle farklı görünen, gıda ürünleriyle karşılaştırılarak sağlığı tehlikeye atan ürünlerin pazarlanması, ithalat ve ihracat yasağına uymayanlara yönelik cezalar da ağırlaştırıldı. Bu kapsamdaki her bir işlem başına 10 bin 475 lira ceza kesilecek.

Vatandaşı kandırana katmerli ceza
Vatandaşı aldatanlara kesilecek ceza artırıldı. Fiyat etiketi ve listeleri, tüketiciyi aldatıcı reklam için 415 ile 210 milyon lira arasında değişen cezalar kesilecek. Gıda ürünü olmamasına karşın koku, renk, ambalaj, etiket, hacim ve boyutu nedeniyle farklı görünen, gıda ürünleriyle karşılaştırılarak sağlığı tehlikeye atan ürünlerin pazarlanması, ithalat ve ihracat yasağına uymayanlara yönelik cezalar da ağırlaştırıldı. Bu kapsamdaki her bir işlem başına 10 bin 475 lira ceza kesilecek.

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