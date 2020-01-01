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Kan kanserine yakalan kök hücre nakli bekliyor

Türkiye'nin sayılı organ nakli cerrahlarından da kan kanserine yakalandı. Donör aramaya başladı. "Halkı organ bağışına yöneltmek için 'Bir gün size de lazım olur' dedim. Bugün bana lazım. İyileşmem için kök hücre nakli olmam lazım" diyerek duygusal bir mesaj yayınladı.

Profesör de hasta!
Türkiye'nin sayılı organ nakli cerrahlarından Prof. Dr. Alp Gürkan da kan kanserine yakalandı. Donör aramaya başladı. "Halkı organ bağışına yöneltmek için 'Bir gün size de lazım olur' dedim. Bugün bana lazım. İyileşmem için kök hücre nakli olmam lazım" diyerek duygusal bir mesaj yayınladı.

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