Türkiye'nin sayılı organ nakli cerrahlarından Prof. Dr. Alp Gürkan da kan kanserine yakalandı. Donör aramaya başladı. "Halkı organ bağışına yöneltmek için 'Bir gün size de lazım olur' dedim. Bugün bana lazım. İyileşmem için kök hücre nakli olmam lazım" diyerek duygusal bir mesaj yayınladı.
- Yaşam
- 01.01.2020
- Gazete
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