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Hoş geldin ! İşte yurdun dört bir yanından yılbaşı manzaraları...

Türkiye, yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı. Vatandaşlar, başta Ortaköy ve Taksim olmak üzere yurdun dört bir yanında yılına ‘Merhaba’ dedi...

Hoş geldin 2020
İstanbul'daki yeni yıl kutlamalarının merkezi Ortaköy oldu. Havai fişek şovu görülmeye değerdi.



TAKSİM
Atlı polisler, Taksim'de görev yaptı.



İSTİKLAL CADDESİ
Vatandaşlar, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde izdihama neden oldu.



NİŞANTAŞI
Nişantaşı'nın sokakları adeta gelin gibi süslendi.



İZMİR
Bucalılar, yılına Derya Uluğ konseriye "Merhaba" dedi.



ANTALYA
Turizmin başkentinin meydanları ışıl ışıldı.



BODRUM
Bodrum'un sokakları rengarenk oldu.



KAYSERİ
Erciyes'te yılbaşı kutlamalarına katılan vatandaşlar meşalelerle kayak yaptı.



ULUDAĞ
Yeni yılı Uludağ'da karşılayan tatilciler, sabaha kadar eğlendi.













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