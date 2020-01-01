Esad rejimi İdlib'de okula saldırdı! Esad rejiminin İdlib'de bir okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Esad rejiminin İdlib'de bir okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Ayrıntılar geliyor... Ayrıntılar geliyor... TÜM MANŞETLER