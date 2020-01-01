Esad rejiminin İdlib'de bir okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.Ayrıntılar geliyor...
Esad rejimi İdlib'de okula saldırdı!
Esad rejiminin İdlib'de bir okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
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