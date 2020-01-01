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  • 01.01.2020 15:34
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 15:35

Esad rejimi İdlib'de okula saldırdı!

Esad rejiminin İdlib'de bir okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Esad rejimi İdlib'de okula saldırdı!

Esad rejiminin İdlib'de bir okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

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