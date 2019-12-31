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Yer: ... Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı

, açık cezaevinden izinli çıktı. Evinde eşi ’i 20 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadının hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

20 bıçaklı vahşet
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün yine koca dehşeti yaşandı. Hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıkan Abdürrahim Karazeybek (30), evine geldi. Eşi Gülten Karazeybek (24) ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşine saldırdı. 20 yerinden bıçaklayan , kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan , Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülten Karazeybek'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Abdürrahim Karazeybek ise olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu.


Gülten Karazeybek




Abdürrahim Karazeybek


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