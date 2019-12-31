Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün yine koca dehşeti yaşandı. Hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıkan Abdürrahim Karazeybek (30), evine geldi. Eşi Gülten Karazeybek (24) ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşine saldırdı. 20 yerinden bıçaklayan Abdürrahim Karazeybek, kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gülten Karazeybek, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülten Karazeybek'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Abdürrahim Karazeybek ise olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu.
Gülten Karazeybek
Abdürrahim Karazeybek
Gülten Karazeybek
Abdürrahim Karazeybek
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