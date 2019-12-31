Torunuyla bir başına! Manisa'da babası doğumu sırasında ortadan kaybolduğu için velayeti dedesine verilen 16 aylık Medine Ç.'nin, annesi P.A. (21) tarafından boş bir araziye terk edildiği ileri sürüldü. Kadın da sırra kadem basarken, mahalleli tarafından ağlarken bulunup, polise teslim edilen minik Medine, tekrar dedesi Haydar Çıtacı'ya verildi.

M anisa'da babası doğumu sırasında ortadan kaybolduğu için velayeti dedesine verilen 16 aylık Medine Ç.'nin, annesi P.A. (21) tarafından boş bir araziye terk edildiği ileri sürüldü.







Kadın da sırra kadem basarken, mahalleli tarafından ağlarken bulunup, polise teslim edilen minik Medine, tekrar dedesi Haydar Çıtacı'ya verildi. babası doğumu sırasında ortadan kaybolduğu için velayeti dedesine verilen, annesi P.A. (21) tarafından boş bir araziye terk edildiği ileri sürüldü.Kadın da sırra kadem basarken,, tekrar dedesi Haydar Çıtacı'ya verildi. TÜM MANŞETLER