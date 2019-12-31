Tekirdağ'da bir şirkette çalışan 3 arkadaş, köy çocukları için bir araya geldi. Çalıştıkları şirketin personelinin de desteğiyle aldıkları oyuncaklarla yüzlerce kilometre yol giderek Ağrı'daki Beşiktepe İlkokulu'nda okuyan öğrencilerin oyuncak hayallerini gerçekleştirdi. TREDAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Ergin Akgün, "Öğrencilerin mutluluğu ve yüzlerindeki bu gülümsemeyi görmek bizim için her şeyden değerli ve önemliydi" dedi.
Öğrencilerden Hivda Yazıcı da hayallerindeki oyuncaklara kavuştukları için çok mutlu olduğunu söyledi.
Öğrencilerden Hivda Yazıcı da hayallerindeki oyuncaklara kavuştukları için çok mutlu olduğunu söyledi.
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